VistaNews.ru


В зоопарке Красноярска засняли на видео обнимающих друг друга рысей

Сегодня, 01:15

Сотрудники зоопарка «Роев ручей» из Красноярска запечатлели на видео трогательную сцену умывания местных рысей. На ролике питомцы заведения по имени Яна и Буран перед объективом умилительно обнимают друга друга.

В зоопарке прокомментировали подобное проявление нежных чувств, заявив, что рыси у них одни из самых крепких пар. По словам сотрудников «Роева ручья», эти особи постоянно заботятся друг о друге, делятся едой и просто не могут уже обходиться без нежностей и ласки. В зоопарке их сравнивают с пожилой супружеской парой, ведь по человеческим меркам рыси уже далеко не молоды. Это, как утверждают в заведении, делает подобные сцены ещё более трогательными.

Ранее мы писали, что в ростовском зоопарке проходят тренировки по футболу с участием волчицы Альмы. Животное готовится к грядущему ЧМ-2018. Видео одной из тренировок на днях было опубликовано в сети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.