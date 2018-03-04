В зоопарке Красноярска засняли на видео обнимающих друг друга рысей

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Сотрудники зоопарка «Роев ручей» из Красноярска запечатлели на видео трогательную сцену умывания местных рысей. На ролике питомцы заведения по имени Яна и Буран перед объективом умилительно обнимают друга друга.

В зоопарке прокомментировали подобное проявление нежных чувств, заявив, что рыси у них одни из самых крепких пар. По словам сотрудников «Роева ручья», эти особи постоянно заботятся друг о друге, делятся едой и просто не могут уже обходиться без нежностей и ласки. В зоопарке их сравнивают с пожилой супружеской парой, ведь по человеческим меркам рыси уже далеко не молоды. Это, как утверждают в заведении, делает подобные сцены ещё более трогательными.

Ранее мы писали, что в ростовском зоопарке проходят тренировки по футболу с участием волчицы Альмы. Животное готовится к грядущему ЧМ-2018. Видео одной из тренировок на днях было опубликовано в сети.