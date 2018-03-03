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В Калининграде школьник получил ответ на свое письмо от Елизаветы II

Сегодня, 14:19

В Калининграде мальчик проверил вероятность получения письма от королевы Елизаветы II. Школьник, вдохновившись видео (класс отправлял письмо в Букингемский дворец), решил отправить на адрес резиденции Елизаветы II самостоятельно написанное по-английски послание. Ответ пришел спустя 3 месяца.

Ученик 9 класса типичной школы Калининграда смог опровергнуть мысль о том, что люди и короли живут в разных плоскостях. Мальчик, вдохновившись видео, где ученики класса отправляли письмо в Букингемский дворец, решил проверить вероятность получения ответа. Самостоятельно сочинил текст письма и написал его английскими словами и выражениями.

Послание дошло до адресата, и спустя 3 месяца ожидания ребенок получил долгожданное письмо с уникальным гербом Елизаветы II. Известно, что мальчика интересовали много вопросов. Например: «Почему королева предпочитает собак породы корги?» и «Тяжело ли быть королевой?»


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