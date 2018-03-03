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В Екатеринбурге зоопарк к 8 Марта выберет свою «Зоомисс-2018»

Сегодня, 14:08

В зоопарке Екатеринбурга в канун Международного женского дня пройдёт традиционный конкурс «Зоомисс», участие в котором примут самые фотогеничные самки из числа обитателей зоологического сада. Победителя определят гости, которые смогут отдать свой голос за наилучшего, по их мнению, кандидата на официальном сайте заведения.

В этом году среди претендентов на титул филин Дорофея, ягуарунди Адель, лемур Мари, а также водяная агама Фиона. Голосовать можно до 6 марта, после чего отбор победителя будет завершён. Результаты конкурса опубликуют к 8 Марта. В прошлом году победу завоевала любимица публики харза Герда.

Ранее мы писали, что в Челябинске зверей в зоопарке угостили леденцами. Животных подобным образом поздравили со всероссийским Днем леденца на палочке. Реакцию питомцев на лакомство засняли на видео.


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