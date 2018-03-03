Звезда фитнеса из США назвала ТОП-5 продуктов для стройности

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Американский фитнес-тренер Джиллин Майклз назвала 5 продуктов для быстрого достижения стройности. Они доступны в каждом магазине и помогут быстро сбросить лишний вес.

Джиллин Майклз 44 года, она прославилась как персональный тренер сразу в нескольких американских шоу о похудении. Она записала множество видеоуроков по фитнесу и даже разработала мобильное приложение для худеющих. В преддверии пляжного сезона фитнес-эксперт рассказала, какие 5 продуктов помогут быстро избавиться от лишних килограммов. Всем желающим похудеть Джиллин рекомендует ежедневно употреблять: фрукты, кофе, листовой салат, органический сыр и дикого лосося.

Большая часть этих продуктов доступна покупателям в любом магазине. Исключение составляет только дикий лосось, но если постараться, и его можно обнаружить на полках универсамов и гипермаркетов. Также эксперт призвала отказаться от избыточного употребления сахара и жареных продуктов. Для похудения Джиллин Майклз советует не забывать про тренировки и уделять физической активности хотя бы 30 минут в день.