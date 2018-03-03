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В Екатеринбурге к 8 марта высадился "цветочный десант"

Сегодня, 13:31

В Екатеринбурге проходит подготовка ко дню празднования Всемирного женского дня. Из Бельгии с задержкой прибыл "цветочный десант" к 8 марта: 2 самолета с 160 тоннами весенних цветов более 40 видов.

Жители Екатеринбурга могли остаться на праздник 8 марта без цветов. Стало известно, что регион мог лишиться подарков для женщин в виде живых цветов. Но всё обошлось, и накануне в город с задержанием прибыли два самолета из Бельгии.

На борту авиалайнеров находились 160 тонн весенних цветов. Известно о разноцветных тюльпанах, разнообразных хризантемах, очаровательных розах, красных гвоздиках. Сообщается о доставке более 40 видов. Борт с тюльпанами ждали в пятницу утром, но цветы прилетели на Урал лишь к вечеру.


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