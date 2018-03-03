Эксперты: Без мобильных приложений в мире наступит апокалипсис, если люди не научатся писать

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Специалисты в области социологии и психологии уверяют, что человечество настолько стало зависимо от технологий и их функциональности, что популярное нынче отречение от гаджетов приведёт мир к апокалипсису.





Проблема заключается в том, говорят эксперты, что люди разучились думать и запоминать информацию. Зайдя в App Store или Play Market можно найти приложения, которые не только займут время пользователя или напомнят о чьём-то дне рождение, но даже скажут, когда нужно пить воду. Количество общений в Сети с каждым годом растёт, ровно как и количество этих соцсетей.



Красные точечки в уголках иконок приложений стали мозгами и памятью человека. Многие люди при потере любимого гаджета расстраиваются из-за того, что именно в нём остались все «напоминалки» и записи. Таким образом гаджеты буквально завладели жизнями своих владельцев. По мнению специалистов, пути обратно может не быть: в сложном мире удобный девайс дарит ощущение спокойствия. Но помочь можно только не допуская детей к устройствам как можно дольше.