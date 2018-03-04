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Сибирячка на соревнованиях показала танец со своей собакой

Сегодня, 00:30

В Свердловской области сибирячка участвовала в соревнованиях по танцам с собаками. Юлия Немова и питомец Альфа намерены победить в конкурсе.

3 марта в Екатеринбурге проводят первые региональные официальные соревнования в данном направлении. Судьёй конкурса выступила москвичка Полина Ильина, которая является многократным европейским мировым чемпионом. Её впечатлили своими талантами более 50 пар из некоторых областей России. Наиболее ярким выступлением стала хозяйка со своим 5-летним бордер-колли.

"Альфа - это собака супруга. Я познакомилась с ней больше года назад, когда начала встречаться с супругом, и мы уже на протяжении полугода принимаем участие в разных конкурсах", - рассказала Юлия Немова.

Для мотивации обучения трюкам Альфа получает игрушки, похвалы и поощрения в виде лакомств. Юлия, смеясь, рассказывает, что собака любит плотно покушать, поэтому согласна работать и за сухой корм, и за обычное мясо. После завершения соревнований станет известно, помогли ли эти хитрости победить.


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