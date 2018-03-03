VistaNews.ru


В Астраханской области депутат прикурил в зале Думы

Сегодня, 11:23

В Астраханской области депутат прикурил прям во время переговоров в Думе. Правда, необычную сигарету.

Накануне прошла дискуссия, в которой приняли участие региональные и федеральные представители власти и другие заинтересованные персоны в анитабачном проекте. На совещании обсуждали идею внести в закон некоторые поправки. Если они будут приняты, то курильщики не будут вдыхать полной грудью, зато жизнь заложников этой привычки упростится. Как известно, сейчас в России введён абсолютный запрет в сторону курения на территории длительного пребывания, таких, как медицинские учреждения, аэропорты, поезда. Хоть закон является суровым, именно в это случае, запреты планируют немного смягчить.

Представители табачной комании презентовали новую индустриальную разработку, температура в момент курения которой втрое меньше теммпературы обычной сигареты. Как они сообщили, курящий вдыхает не продукты горения, а продукты нагрева.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.