Вчера, 19:36

В Ростове два судьи областного суда приняли разные решения по одному и тому же делу. Это запутало местных правоохранителей.

Некий полицейский решил возбудить дело на семейную пару, которая избила родственника. Однако происшествие имело место достаточно давно, потому не могло проходить, согласно законам. В связи с этим пара пожаловалась в областной суд Ростова. Один судья заявил, что действительно нельзя возбуждать уголовное дело, а другой согласился с претензией полицейского, начавшего это.

Последний так или иначе должен выполнять и первое, и второе решение. В Сети поразились тому, как такое произошло. Некоторые предположили, что один из работников областного суда Ростова мог быть не честным на руку, как сообщает VistaNews.