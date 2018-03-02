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В Ростове два судьи областного суда приняли разные решения по одному и тому же делу

Вчера, 19:36

В Ростове два судьи областного суда приняли разные решения по одному и тому же делу. Это запутало местных правоохранителей.

  Некий полицейский решил возбудить дело на семейную пару, которая избила родственника. Однако происшествие имело место достаточно давно, потому не могло проходить, согласно законам. В связи с этим пара пожаловалась в областной суд Ростова. Один судья заявил, что действительно нельзя возбуждать уголовное дело, а другой согласился с претензией полицейского, начавшего это.

Последний так или иначе должен выполнять и первое, и второе решение. В Сети поразились тому, как такое произошло. Некоторые предположили, что один из работников областного суда Ростова мог быть не честным на руку, как сообщает VistaNews.


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