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В Лондоне появились плакаты с темнокожим Гарри Поттером

Вчера, 18:52

Активисты борьбы с расизмом провели масштабную акцию в Лондоне. Они разместили на улицах города плакаты известных фильмов, где заменили «белых» актёров на темнокожих.

Борьба с расизмом в Европе набирает обороты. В этот раз темнокожие активисты изготовили разместили на улицах города плакаты известных кинофильмов, где заменили «белых» актёров и актрис на темнокожих. С помощью компьютерной графики энтузиасты перерисовали плакаты для «Гарри Поттера», «Титаника», «Дневника Бриджит Джонс», популярного сериала «Доктор Кто» и многих других известных фильмов.

Чтобы рассказать о своей акции по всему миру, активисты завели специальную страницу в Instagram. Пока на ней всего 15 публикаций, 520 подписчиков и мало комментариев. Руководитель проекта Лив Френсис-Корниберт рассказала британскому изданию, что её цель — увеличить число темнокожих актёров в современном кино. Проектом занимаются всего 4 человека, но они серьёзно намерены побороться с социальной несправедливостью и расовым неравноправием.


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