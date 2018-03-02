Жительница Ростова пожаловалась на купленную выпечку с плесенью

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Жительница Ростова купила булочку, которая была с плесенью. В интернете она решила предупредить горожан.

В социальных сетях жительница Ростова выложила фото, на которых запечетлела приобретенную ею булочку с плесенью. Пострадавшая сообщала, что была голодна и купила себе еду неподалеку от железнодорожного вокзала, девушка не обратила внимание на ее состояние из-за того, что спешила на электричку.

Когда девушка откусила первый кусок, то увидела, что на булочке уже есть следы плесени, она не растерялась и сняла булку на фото. Пострадавшая сообщила, что хочет предостеречь остальных покупателей от такой беды, также девушка сообщила, что не планирует возвращать свои деньги за некачественный товар. Она просто обратилась к продавцу ларька, где купила булку, с просьбой не допускать такого в следующий раз и продавать качественный продукт, но та лишь отмахнулась от пострадавшей.

В комментариях пользователи поддержали ее, но были и такие, которые уверены – девушка виновата сама. Люди советовали не покупать еду у вокзала и просто внимательно следить за сроками годности и внешним видом товара.