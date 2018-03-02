В Рязани на выборах президента РФ можно выиграть iPhone 8

Сегодня, 13:21

Рязанцы на выборах президента РФ 18 марта смогут выиграть iPhone 8, приставку Sony PlayStation 4, iPad, Apple Watch, камеру GoPro HERO 5, гироскутеры и велосипеды. Это конкурс для молодёжи. Нужно сделать фото, выложить в социальные сети и ждать голосование, по итогам которого станут известны имена победителей.

Рязанское отделение общественной организации «Российский Союз Молодёжи» решает проблему с очень низкой посещаемостью на выборах в президенты РФ и проблему с отсутствием на них молодёжи. В организации решили организовать фотобаттл, победители которого получат призы.

На сайте данного конкурса указывают, что на 114 избирательных участках будут размещены волонтёры с фотоаппаратами. Каждый желающий человек сможет сделать фото, а затем выложить его в социальные сети с хештегом #фотобаттл.

Затем будет проведено специальное голосование на официальном сайте конкурса. Те, за кого проголосуют больше всего, получат ряд призов.

Люди, которые займут первые места, получат iPhone 8, занявшие 4, 5 и 6 место – велосипед GT Aggressor Sport, за 7, 8, 9 место дадут iPad 9.7, за 11, 12, 13 место вручат Apple Watch 3-го поколения. Кроме этого, среди призов есть приставка Sony PlayStation 4, разные гироскутеры и экшн-камеры GoPro HERO 5. Всего молодёжь будут привлекать 21 призом.