VistaNews.ru


В Челябинске врачи назвали основную причину смертности горожан

Сегодня, 13:05

В Челябинске врачи назвали основную причину смертности горожан. Уже не первый год ею становятся раковые болезни. Это первая и единственная категория, в которой за 2017 год не произошло понижения уровня летальных исходов. Информацию об этом сообщили в челябинском Управлении здравоохранения.

Из озвученных данных следует, что именно онкология остаётся для местных врачей самой опасной и неразрешённой проблемой. Однако в 2017 наблюдалось и снижение смертности от ряда заболеваний, таких как болезни сердца и туберкулёз.

Глава Горздрава Наталья Горлова отмечает, что благодаря слаженной работе челябинских врачей удалось снизить смертность горожан на 11,2 % по сравнению с 2016 годом. Получается, что 857 человек остались живы. А это означает, что естественный прирост населения повысился на 1123 человека, хотя рождаемость по-прежнему снижается.

Спасти больше жизни больных раковыми заболеваниями может помочь своевременное выявление недуга, чтобы приступить к лечению на ранних стадиях.

В настоящее время в Челябинске работают восемь детских и 12 взрослых поликлиник. Город выделил 95,5 миллиона рублей для улучшения системы здравоохранения в 2018 – 2019 годах. 60 миллионов отправят на закупку оборудования.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.