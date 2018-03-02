Сегодня, 13:05

В Челябинске врачи назвали основную причину смертности горожан. Уже не первый год ею становятся раковые болезни. Это первая и единственная категория, в которой за 2017 год не произошло понижения уровня летальных исходов. Информацию об этом сообщили в челябинском Управлении здравоохранения.

Из озвученных данных следует, что именно онкология остаётся для местных врачей самой опасной и неразрешённой проблемой. Однако в 2017 наблюдалось и снижение смертности от ряда заболеваний, таких как болезни сердца и туберкулёз.

Глава Горздрава Наталья Горлова отмечает, что благодаря слаженной работе челябинских врачей удалось снизить смертность горожан на 11,2 % по сравнению с 2016 годом. Получается, что 857 человек остались живы. А это означает, что естественный прирост населения повысился на 1123 человека, хотя рождаемость по-прежнему снижается.

Спасти больше жизни больных раковыми заболеваниями может помочь своевременное выявление недуга, чтобы приступить к лечению на ранних стадиях.

В настоящее время в Челябинске работают восемь детских и 12 взрослых поликлиник. Город выделил 95,5 миллиона рублей для улучшения системы здравоохранения в 2018 – 2019 годах. 60 миллионов отправят на закупку оборудования.