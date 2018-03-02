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В Петербурге открылись курсы по убийству собак и кошек

Сегодня, 10:46

В Петербурге открылись курсы для догхантеров, которых будут обучать убивать собак и кошек. Это спровоцировано изменением в законе «О жестоком обращении с животными», одобренное Госдумой России к ЧМ-2018 по футболу.

Согласно поправке, истребление животных в санитарных целях не преследуется законом. Такими возможностями сразу воспользовались догхантеры Петербурга, которые развесили по городу объявления о начале курсов по убийству кошек и собак. Кураторы обещают обучить желающих искусству убиения животных и помочь оформить документы на оружие, а этот момент невозможно провести без участия правоохранительных органов.

Защитники животных помнят о массовых убийствах четверолапых в 2011 году, тогда в Петербурге заговорили о распространении опасного вируса. В это раз, предположительно, заказчиком по ликвидации бродячих выступает администрация города.


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