Названа продолжительность жизни мужчин и женщин в Башкирии

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Башстат по итогам исследования установил, что в Башкирии женщины (76,8 лет) живут дольше мужчин (65,3 года). На тысячу новорожденных мальчиков приходится 940 девочек. На 1 января 2017 года в регионе проживали 2,2 млн женщин (53% населения республики), и на 1 тыс. мужчин приходилось 1134 женщины. А после 34 лет слабый пол преобладает над сильным в 2,4 раза.

Специалисты Башстата сообщили данные о продолжительности жизни мужчин и женщин в Башкирии. Эксперты исследовали данные за период 2017-2018 годов. Выяснилось, что женщины в Башкирии живут значительно дольше мужчин. Средний возраст дам равен 76,8 годам, в то время как мужчин всего 65,3 года. Эксперты уверены, что различие в продолжительности жизни связано с наличием у большинства мужчин вредных привычек. У женщин же в меньшинстве есть пагубные увлечения, такие как спиртное, сигареты и наркотики.

Также эксперты утверждают, что представительницы слабого пола чаще обращаются за медицинской помощью и более пристально следят за своим здоровьем. Мужчины же в свою очередь приходят к врачу только в крайних случаях. Эти факторы отражаются на реальных показателях продолжительности жизни. Ранее, Фонд социального страхования по Республике Башкирия привел статистику рождаемости.