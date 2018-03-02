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В Ростове семья отказалась от найденного на улице 82-летнего дедушки

Сегодня, 10:47

В Ростове-на-Дону недавно был найден на улице больной и дезориентированный 82-летний дедушка. Он плохо помнил, как его зовут и где он живёт. Волонтёры разыскали его семью, однако та отказалась принимать пенсионера домой. Теперь его отправят после лечения в дом престарелых.

Недавно в Ростове случайные прохожие нашли на переулке Скрыпкина и улицы Варфоломеева 82-летнего дедушку. Он был одет в летнюю одежду и не знал куда ему идти. Люди сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Врачи установили, что у пострадавшего обморожение средней тяжести. Его решили доставить в больницу для лечения.

Но сложность состояла в том, что пенсионер с трудом помнил где он живёт и как его зовут. Поэтому волонтёры решили отыскать родственников дедушки. Однако, как выяснилось, они отказались приехать в больницу и забрать Виктора, именно так и зовут пожилого мужчину.

Теперь за пенсионером будут следить сотрудники социальной защиты. Они определят дедушку в один из домов престарелых после лечения, где он и проведёт свои последние дни.


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