Максим Галкин предсказал дебаты Собчак и Жириновского 10 лет назад

Вчера, 21:18

В своём микроблоге Максим Галкин поделился с подписчиками своим мнением о дебатах. Юморист предсказал столкновение Жириновского и Собчак ещё 10 лет назад.

Известный телеведущий Максим Галкин рассказал в Instagram о своём отношении к предвыборным дебатам и конфликту между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак. Галкин опубликовал забавный видеоколлаж из своего выступления 10-летней давности (там он пародирует Жириновского и рассуждает о с Собчак) и дебатов, где Ксения Собчак плескает водой в кричащего матом Жириновского. Всё это Галкин украсил отрывками из недавнего интервью актёра Серебрякова о том, что национальной идеей в России являются «наглость, сила и хамство» и даже кадрами из кинофильма «Служебный роман». Смесь получилась ядрёная.

Подписчиков насмешило видео Максима Галкина. Всего за 15 минут острополитический ролик на его странице посмотрели 45 тысяч человек. В комментариях Максиму пишут: «Супер, в точку». Больше всего поклонники оценили даже не дальновидность Галкина, предсказывавшего столкновение двух кандидатов, а насмешка над засыпающим в студии Григорием Явлинским. Во время конфликта лидер «Яблока» молча смотрел в сторону и с некоторых ракурсов действительно было похоже, что он засыпает.