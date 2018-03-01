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Британка шокировала интернет «голыми» методами воспитания детей

Вчера, 20:52

Жительница Британии воспитывает 4 детей и не стесняется ходить без перед ними обнажённой. По мнению женщины, это лучший способ борьбы с комплексами.

Деборе Ходж сейчас 44 года, раньше она работала учительницей. Она удивила интернет своей методикой «голого» воспитания детей. Женщина предпочитает ходить дома без одежды, не стесняясь своих детей, старшему из которых 21, а младшей — 4. Нагота, по мнению британки, научит детей любить своё тело. Даже если фигура не совершенна, считает бывшая учительница, это не повод скрывать её под одеждой.

«Если родители стесняются своего тела настолько, что не могут раздеться перед детьми, у детей обязательно будут комплексы по поводу внешности», - утверждает Дебора. Судя по всему, она уже избавилась от всех своих комплексов. Даже журналиста местной газеты женщина не постеснялась принять без одежды. Пользователи интернета шокированы поведением женщины, большинство считают её не совсем здоровой. Насколько же её «голый» метод избавил её детей от комплексов, пока неизвестно.


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