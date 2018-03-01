Питерский мажор показал свою полуголую блондинку и Nissan GT-R

Вчера, 20:11

В Питере мажор показал свою полуголую блондинку и Nissan GT-R. Парень решил продемонстрировать стереотип, что если человек на иномарке и с родительскими деньгами, то все женщины раздеваются сами. Всё происходящее мажор заснял на видео и выложил в Instagram, а затем запись попала и на YouTube.

Оригинальная видеозапись была опубликована на странице в Instagram, которая посвящена «роскошной жизни мажоров». Она так и называется: «Богатые российские дети» (richrussiankids).

Во время просмотра короткого ролика видно, как молодая девушка, несмотря на морозы, выходит из здания в одной юбке и лифчике, демонстрируя при этом свои обнажённые ягодицы. Затем она подходит к припаркованному автомобилю Nissan GT-R с номерами 999, а затем её увозит какой-то парень. Примечательно, что во время движения наглый юноша всячески не соблюдает правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации.

После этого «парочка» приезжает к стадиону Санкт-Петербург. Там девушка танцует на морозе в одних трусах и лифчике, а парень катается вокруг неё. Заканчивается ролик тем, что молодые люди садятся в машину, и парень начинает трогать девушку за грудь.

Стоит отметить, что данная публикация набрала очень много негативных отзывов в Сети. Люди хотят выяснить имя нарушителя и показать ролик правоохранителям.