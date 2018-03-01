В ночном клубе Владикавказа депутаты отдохнули со стриптизом

Вчера, 20:05

В интернет слили видео из ночного клуба во Владикавказе. Пользователи заявляют, что на видео чиновники и депутаты отдыхают в клубе со стриптизершами.

Некоторые из пользователей социальных сетей заявили, что на видео засняты депутаты и местные чиновники, которые любят в рабочие будни «вещать о национальных ценностях», однако сами предпочитают отдыхать столь вульгарно.

Пользователи мгновенно поделились на два лагеря. Первые, просмотрев видео «Грязные танцы в Осетии», принялись яростно осуждать правительственные слои. Другие заявили, что это самый обычный отдых. Также они опираются на то, что таких заведений полным-полно во всех городах. Помимо этого, некоторые пользователи заявили, что на видео невозможно рассмотреть ни единого из лиц посетителей.