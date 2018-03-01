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В Ростовской области распространяется смертельный менингит

Вчера, 19:29

В Ростовской области в ближайшие два года будет распространяться смертельный менингит. Ситуацию прокомментировала Эмма Симованьян, заслуженный врач России.

По словам Эммы Симованьян, менингококк обладает уникальной способностью, которая заключается в агрессировании и проявляется спустя несколько десятков лет после заражения. На сегодняшний день специалисты ожидают вспышки среди граждан, которые болели в начале семидесятых годов во время серьезной эпидемии.

Симовьян подчеркивает, что сейчас очень опасное время, в соседних с Ростовом регионах уже фиксируется эта инфекция. Медики должны вовремя распознавать менингит и класть пациентов в стационар, что поспособствует активной борьбе с болезнью. Самой страшной формой менингита выступает генерализованная, которая провоцирует гнойные процессы в коре мозга.


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