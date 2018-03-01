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Недоношенного младенца весом 420 граммов спасли хирурги Кирова

Сегодня, 14:03

В Кирове хирурги областной больницы провели нестандартную операцию. Им удалось спасти малыша, вес которого составлял 420 граммов.

Медики областной детской больницы провели две уникальные операции по спасению жизни недоношенного малыша. Такую информацию распространили в пресс-службе медицинского учреждения.

Сообщается, что один из спасенных детей родился недоношенным – роды наступили на 24-й неделе беременности, а масса новорожденного составила 420 граммов. Во время операции вес пациента составлял всего 480 граммов. У младенца отсутствовала часть кишечника и наблюдалось серьезное отставание в развитии.

Хирурги сообщают, что операционное вмешательство поделили на два этапа – сначала спасли ребенка, а потом реконструировали недостающие органы. Такая операция считается ювелирной, ведь толщина стенки кишечника грудничка составляет всего два миллиметра. Известно, что после оперативного вмешательства малыша направили в перинатальный центр, где он пройдет процесс искусственного донашивания. Для полного восстановления всех функций организма малыша, ему понадобится еще одна операция.

Еще одна операция была проведена годовалому мальчику, который глотнул игрушку. Из-за этого у ребенка оказалась ранена задняя стенка гортани.


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