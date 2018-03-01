На севере Москвы Роспотребнадзор закрыл магазин «Дикси»

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Как проинформировали сотрудники Роспотребнадзора, на севере Москвы ведомство закрыло магазин «Дикси». Инцидент зафиксирован по адресу улица Тимирязевская, дом 10/12.

Согласно постановлению суда Москвы по иску Роспотребнадзора, деятельность магазина «Дикси», расположенного на улице Тимирязевской, приостановлена на девяносто дней. Соответствующее решение направили судебным приставам УФССП для последующего принудительного исполнения.

Причиной тому стало нарушение санитарных норм. Было установлено, что погрузка и разгрузка товаров проводилась под окнами жилых квартир. Сам товар расставляли на полу в коридоре, а это мешало качественной уборке помещения. Жалобы поступили со стороны местных жителей. Известно, что в июле этот магазин уже не работал 70 дней по тем же причинам.