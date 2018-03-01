VistaNews.ru


На севере Москвы Роспотребнадзор закрыл магазин «Дикси»

Сегодня, 13:54

Как проинформировали сотрудники Роспотребнадзора, на севере Москвы ведомство закрыло магазин «Дикси». Инцидент зафиксирован по адресу улица Тимирязевская, дом 10/12.

Согласно постановлению суда Москвы по иску Роспотребнадзора, деятельность магазина «Дикси», расположенного на улице Тимирязевской, приостановлена на девяносто дней. Соответствующее решение направили судебным приставам УФССП для последующего принудительного исполнения.

Причиной тому стало нарушение санитарных норм. Было установлено, что погрузка и разгрузка товаров проводилась под окнами жилых квартир. Сам товар расставляли на полу в коридоре, а это мешало качественной уборке помещения. Жалобы поступили со стороны местных жителей. Известно, что в июле этот магазин уже не работал 70 дней по тем же причинам.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.