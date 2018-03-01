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Путин высоко оценил деятельность «Поискового движения России»

Сегодня, 12:49

Президент Владимир Путин высоко оценил деятельность «Поискового движения России». Приветственные слова были высказаны главой государства участникам «Вахты памяти-2018» на сайте Кремля сегодня, 1 марта.

В своем обращении Путин напомнил, что любая страна может существовать, когда не теряется связь поколений. Когда потомки помнят и чтят подвиги и самоотверженный труд своих предков. В России общественное движение по поиску неизвестных захоронений воинов, павших на полях сражений во время Великой Отечественной войны, всегда представляла собой основу патриотического воспитания.

Глубокое и осознанное уважение памяти отцов и дедов, не давших оккупантам растоптать и уничтожить страну, продолжается среди российской молодежи. В стране созданы сотни поисковых объединений, члены которых ведут беспрерывную и самоотверженную работу. Путин подчеркнул, что деятельность волонтеров, краеведов, историков позволит сохранить страну в самых сложных условиях.


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