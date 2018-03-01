Жириновский: Пенсионеров нельзя делить на работающих и нет

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Владимир Жириновский заявляет, что пенсионеров нельзя делить на работающих и нет. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму России, лидера ЛДПР поддержал и член партии Ярослав Нилов.

Согласно законопроекту, предлагается провести процесс снижения минимального индивидуального коэффициента. По словам Владимира Жириновского, работающие пенсионеры выступают в качестве привычного явления и большинство из них ищут работу вынужденно, так как пенсии не хватает для жизни.

Лидер ЛДПР обратил внимание на то, что в первом квартале 2016 года число работающих пожилых людей сократилось с 15,259 миллиона до 9,6 миллиона граждан. В результате государство было вынуждено выделить на межбюджетный трансферт по обязательному страхованию еще 40,6 миллиарда рублей. Шесть миллионов не бросили работу одновременно, они просто были вынуждены трудиться неофициально или под чужими именами.