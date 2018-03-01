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В Астрахани женщина купила кильку-мутанта

Сегодня, 11:39

В Астрахани женщина купила обычную упаковку рыбы. Когда она её открыла, то обнаружила в ней настоящую шипастую кильку-мутанта. Очевидица опубликовала соответствующий снимок в соцсети "ВКонтакте".

Она рассказала, что купила её в супермаркете вчера вечером. На снимке отчётливо видно, что на спине кильки находятся 3 острых шипа. Женщина отметила, что они были довольно мягкие, уколоться ими сложно. В комментариях пользователи сети пишут самое разное. Кто-то окрестил кильку "чернобыльской", другие сравнили её с "Акваменом".

Некоторых граждан этот факт всё же удивил, они не сочли его нормальным. Что стало причиной таких шипов на спине, остается неизвестным.


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