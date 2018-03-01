Онкобольная жительница Брянска заставила власти оплатить дорогостоящее лечение

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Больная раком жительница Брянска обратилась в прокуратуру, пожаловавшись на отсутствие предусмотренной законодательством финансовой поддержки со стороны местных властей. Надзорный орган обязал департамент здравоохранения оплатить женщине дорогостоящее лечение и компенсировать предыдущие расходы.

В России действует федеральный закон, предусматривающий обеспечение лекарственными препаратами тяжелобольных пациентов. Прокуратура Брянска установила факт нарушения данного предписания местным департаментом здравоохранения, оставившим без финансовой поддержки борющуюся с раком женщину. Как итог, провинившееся ведомство обязуется предоставить потерпевшей все необходимые медикаменты.

До постановления прокуратуры онкобольная жительница Брянска была вынуждена самостоятельно покупать себе медикаменты, потратив в сумме 140 тысяч рублей. Департамент здравоохранения компенсирует тяжелобольной пациентке и эти расходы.