Мужчины России рассказали, что будут дарить на 8 марта

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Мужчины рассказали, что будут дарить женщинам на 8 марта. Опрос провела АКИТ - сеть онлайн ритейлеров в РФ.

В статистике указывается, что 82% мужчин однозначно будут дарить своим женщинам подарки. При этом, почти 65% также будут поздравлять друг друга. Самым популярным презентом стали цветы, их подарят 28% мужчин. На второй позиции расположилось нижнее белье с показателем в 16%. ТОП-3 замыкают ювелирные изделия с 13%. Немного менее, 12% предпочитают в качестве подарка парфюм. На бытовую технику и электронику приходятся по 9%. Некоторые мужчины (8%) решили подарить женщинам сертификаты на различные косметические процедуры.

Эксперты также выяснили, что желает прекрасная половина получить на Международный женский день. Самыми желанными подарками оказались золотые украшения, смартфоны, духи и сертификаты на спа-процедуры.

В среднем мужчины потратят на подарки по 1900 рублей. Одна треть готовы выложить от 1 до 3 тысяч рублей. Только 6% россиян могут позволить себе сделать подарок на сумму до 10 тысяч рублей.