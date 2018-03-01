Жителям Воронежа показали приземлившиеся на улице Хользунова самолеты

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Жители Воронежа смогли посмотреть на самолеты, которые приземлились на улице Хользунова. Архивный снимок опубликован в местных средствах массовой информации.

Раскрывать исторические загадки всегда очень интересно и познавательно. Так, в Воронеже решили опубликовать архивные фото, которые помогут жителям города узнать интересные факты. Одно из редких фото рассказывает о том, что до 1971 года воронежский аэропорт располагался в Северном районе, самолеты садились прямо на улице Хользунова.

Напомним, что здание аэропорта в Воронеже было открыто в 1946 году, а его строительство было начато сразу после войны. Первоначально аэропорт был деревянным, но после увеличения числа рейсов и пассажиропотока, началось строительство кирпичного здания. Уже через несколько лет был создан полноценный комплекс для приема самолетов и пассажиров – диспетчерская, комнаты связистов, ресторан и зал ожидания.

Перестал существовать воронежский аэропорт в Северном только после ввода в эксплуатацию нового терминала в селе Чертовицкое в 1971 году. Жители города с интересом отнеслись к архивным материалам, в комментариях многие жители рассказывали собственные истории, которые были связанны с развитием инфраструктуры Воронежа.