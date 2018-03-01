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В Сети сравнили воронежскую башню ЮВЖД с Биг-Беном

Сегодня, 10:09

Пользователи Сети из Воронежа сравнили местную башню ЮВЖД, которая находится на проспекте Революции в самом центре города, со знаменитой на весь мир лондонской башней Биг-Бен. По мнению горожан, между легендарным строением и воронежской постройкой имеются большие сходства.

Чтобы люди увидели, что обе башни очень похожи, их фотографии разместили в одной композиции, то есть сделали коллаж. Снимки были сделаны примерно из одного ракурса. В комментариях к публикации в социальных сетях, воронежцы стали рассуждать на тему сходства между типичной советской постройкой и лондонским Биг-Беном.

Стоит отметить, что башня ЮВЖД была построена ещё в конце 20-х – начале 30-х годов 20 века. Её архитектором стал Н.В. Троицкий из Воронежа. Отмечается, что данная постройка была выполнена в стиле конструктивизма. Что касается легендарного Биг-Бена, кстати с 2012 года башня называется «Башня Елизаветы», он был построен ещё в 1859 году по проекту Огастеса Пьюджина. Тогда же впервые запустили знаменитые часы.


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