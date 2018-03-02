VistaNews.ru


Фитнес-блогера шокировали стандарты женской красоты пятилетней давности

Сегодня, 00:15

Британский фитнес-блогер Люси Маунтен опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото пятилетней давности, сравнив нынешние и прошлые стандарты женской красоты. Спортсменку шокировала ее физическая форма в 2013 году, отличающая чрезмерной худощавостью.

В 2013 году Люси Маунтен считала себя девушкой с идеальной фигурой, которую нельзя было упрекнуть в наличии лишнего килограмма. Сейчас британский фитнес-блогер пересмотрела стандарты женской красоты, назвав свою прошлую физическую форму шокирующей и худощавой. Пытаясь соответствовать Instagram-моде 2013 года, спортсменка часами не вылезала из спортзала, мучила себя изнурительными диетами и пила детокс-чай. Тогда Маунтен считала умышленное истощение организма дорогой к совершенному телу, однако позднее к ней пришло понимание, что такой ЗОЖ – это издевательство над собой.

В 2018 году стандарты женской моды кардинально изменились. Больше не нужно быть тощей анорексичкой, теперь в тренде округлая попа и рельефные бедра, подытожила британский фитнес-блогер.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.