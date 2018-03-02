Фитнес-блогера шокировали стандарты женской красоты пятилетней давности

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Британский фитнес-блогер Люси Маунтен опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото пятилетней давности, сравнив нынешние и прошлые стандарты женской красоты. Спортсменку шокировала ее физическая форма в 2013 году, отличающая чрезмерной худощавостью.

В 2013 году Люси Маунтен считала себя девушкой с идеальной фигурой, которую нельзя было упрекнуть в наличии лишнего килограмма. Сейчас британский фитнес-блогер пересмотрела стандарты женской красоты, назвав свою прошлую физическую форму шокирующей и худощавой. Пытаясь соответствовать Instagram-моде 2013 года, спортсменка часами не вылезала из спортзала, мучила себя изнурительными диетами и пила детокс-чай. Тогда Маунтен считала умышленное истощение организма дорогой к совершенному телу, однако позднее к ней пришло понимание, что такой ЗОЖ – это издевательство над собой.

В 2018 году стандарты женской моды кардинально изменились. Больше не нужно быть тощей анорексичкой, теперь в тренде округлая попа и рельефные бедра, подытожила британский фитнес-блогер.