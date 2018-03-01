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В баре Петербурга появилось меню с имена кандидатов в президенты

Сегодня, 10:01

В "Копченом баре" Санкт-Петербурга появилось новое меню с имена кандидатов на пост президента. Соответствующим снимком поделился пользователь Twitter.

Среди уникальных блюд все посетителя заведения могут заказать "Фаршмак Жириновского", "Сэндвич Грудинина", "Копченая утка Навального", "Запеченная устрица Собчак", "Расстегай Путина" и "Запеченное яблоко Титова". Пользователи соцсети с юмором отнеслись к такому меню. В Twitter интересуются "уткой Навального", на что "повар" отвечает, что её иногда закрывают на 15 суток. В любом случае свежая публикация собрала уже сотни лайков и массу комментариев. Некоторые пользователи предлагают даже расширить меню и внести в него "Свекольник Бабурина" и "Борщ Сурайкина".


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