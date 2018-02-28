В Нижнем Новгороде хотят провести гей-парад

Вчера, 22:45

9 марта 2018 года в Сергаче Нижегородской области ЛГБТ-активисты планируют провести шествие в поддержку своим сексуальным предпочтениям. Сейчас сообщество ждет согласия на марш от местных властей.

Уже 193 российских города, по словам лидера ЛГБТ-сообщества, присоединились к этой кампании. В марте они планируют провести акции в таких городах как Козьмодемянске, Новочебоксарске, Вожске, Зеленодольске, Цивильске, Канаше Саргаче и Шумерле. В данных пикетах примут участие более 300 человек. Целью выступающих является добиться толерантного отношения к гомосексуальным ориентациям.

Глава местного управления Сергача сообщил, что в администрацию не поступало писем о проведении акции. Также глава высказал свое мнение по поводу такого шествия, сказав, что не видит смысла проводить подобное ЛГБТ-мероприятие в таком маленьком городе.