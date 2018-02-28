Охотники за привидениями обнаружили на Google Maps призрак девочки

Вчера, 20:47

В провинциальном мексиканском городке работа съемочной группы Google закончилась сенсацией. Любители паранормальных явлений и охотники за приведениями обнаружили на нескольких кадрах леденящее кровь изображение девочки, явно представляющей потусторонний мир.

Действительно, опубликованные в социальной сети снимки повергли особо впечатлительных пользователей в состояние шока. Бледное и мрачное лицо девочки, выглядывающее из-за капота автомобиля, выглядит призрачно и угрожающе. Особенно обращают на себя глаза девочки, лишенные зрачков. Комментаторы начали в Сети жаркую дискуссию по поводу опубликованного снимка.

Всю прелесть таинственности явления, как обычно разрушили скептики. Некоторые из них пишут, что страшное лицо является несфокусированным изображением на рекламном плакате или афиши фильма ужасов. Другие реалисты напомнили, что в современных гаджетах существует множество функций, которые позволяют создать «призрака» из кого угодно.