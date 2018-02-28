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В Ижевске школьники изобрели "Долболёд"

Вчера, 20:42

Во дворе 27-й ижевской школы произошел технический прорыв – протестировали машину, которую изобрели школьники. Теперь дворникам облегчен зимний рабочий труд. Ижевские изобретатели запатентовали новое устройство для уборки льда, ему дали название «Долболёд».

Школьники взяли сенокосилку, добавили к ней цепь от «Волги», колеса от мотоблока, и сварили раму. Учитель предмета технологий комментирует это нововведение тем, что если не держать руками прибор, то он может уехать на самотек, а также отметил, что название «Долболёд» очень цепляет. Прибор собрали за два месяца в школьной мастерской, и теперь во дворе школы ездит «Долболёд». Себестоимость механизма составляет 6 тысяч рублей, работает он на 76-м бензине.

Школьники говорят, что летом из устройства по уборки льда можно сделать бензопилу. 9-классник сказал, что мотивацией этого изобретения стал дворник Альфред, который просил добавить груз к школьной грабли, чтобы было легче сопротивляться льдам. Данный прибор поедет на конкурс в Москву в скором времени.


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