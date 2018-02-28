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Террористы вынудили порнозвезду бросить карьеру

Вчера, 21:07

Звезда Pornhub Миа Халифа рассказала, почему ей пришлось уйти из индустрии для взрослых. Оказалось, ей угрожали террористы.

Мие Халифе сейчас 25 лет, она известная экс-порноактриса. У девушки ливанские корни. Хотя её родители христиане, мусульмане всегда критически отзывались о её участии в порно, так как из-за внешности принимали за девушку своей веры. Видеоролики откровенного содержания, где она занимается сексом в традиционной мусульманской одежде, вызвали бурю негодования у религиозно настроенных жителей Ближнего Востока.

Однако критическими комментариями дело не закончилось. Миа начала получать угрозы от террористов из Исламского государства*. Девушка испугалась за свою жизнь и ушла из порно-индустрии. Сейчас она работает телеведущей и поясняет, что съёмки в откровенных фильмах были для неё баловством и юношеским бунтарством. Она никогда не хотела никого оскорблять и весьма удивлена критике в свою сторону.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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