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В Подмосковье фермы начали использовать роботов-дояров

Вчера, 19:49

В Подмосковье больше пяти ферм начали использовать роботов-дояров. Об этом сообщил глава ведомства в пресс-службе министерства сельхозпродовольствия Андрей Разин.

Такая технология способствует качественному улучшению вырабатываемого молока, уменьшает количество труда человека во взаимодействии с животными. Это даёт комфортные условия для пребывания животных на ферме. Как стало известно, в пределах региона без сбоев в работу включены несколько ферм, которые уже роботизировали. Разин добавляет, что на территории Подмосковья не планируют уменьшать объём поддержки молочного производства.

Глава ведомства заявил, что схема в рамках реконструкции и усовершенствования ферм советских времён, которая осуществляется в регионе, мотивирует приход современных технологий в старые коровники.


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