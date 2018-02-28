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В Ростове пассажир поймал водителя маршрутки на мошенничестве

Сегодня, 13:08

В Ростове пассажир маршрутки сумел раскрыть акт мошенничества стоимостью 40 копеек. Хотя с взаиморасчетом с водителем все было чисто, обман все же присутствовал.

Пока что пассажир утверждает, что мошенничество со стороны водителя наблюдается в маршрутке № 40. Ростовчане даже не догадываются, что их обманули. Как показал анализ, люди получают сдачу после оплаты за проезд, а пересчитывают ее уже дома или на работе. Зачастую на мелочь мало кто смотрит.

Копейки, которые дал сам водитель в качестве разницы, в основном никто сразу не считает. Это мероприятие происходит уже потом, но решения этого вопроса нет. Ведь пассажиру нужно быть внимательным, так как это может сыграть не в его пользу. Один из пассажиров маршрутки № 40 подтвердил, что действительно есть мошенничество. Хотя размер обмана небольшой, но если человеку приходится ездить по несколько раз в день – это ощутимо.


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