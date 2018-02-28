Кейт Миддлтон намекнула поклонникам на пол будущего ребенка

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Весь мир до сих пор так и не знает, рождение кого ожидает королевская пара Кейт Миддлтон и её супруг принц Уильяма. Однако недавно герцогиня намекнула на пол ребенка свои нарядом, утверждают британские поклонники.

Кейт Миддлтон 27 февраля с официальным визитом прибыла в Королевский колледж акушеров и гинекологов, где королевскую персону тепло встретили представители заведения. За герцогиней внимательно следили британские папарацци, которые и сфотографировали Кейт на седьмом месяце беременности.

По кадрам видно, что супруга принца Уильяма нарядилась в ярко-синее платье и такого же цвета легкое пальто. Свой образ Кейт Миддлтон дополнила драгоценностями голубых оттенков. Британские фанаты королевской пары предположили, что весной у пары все-таки родится мальчик.