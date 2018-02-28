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Пышнотелую модель зло раскритиковали в соцсети жители Волгограда

Сегодня, 10:14

Жители Волгограда активно обсуждают в социальных сетях пышнотелую модель. Большинство пользователей негативно отзываются о красавице.

В социальных сетях появилась группа, в которой каждый желающий может похвастаться своими достижениями и получить одобрение. Но к сожалению не всегда хвастунов поддерживают участники группы и ее посетители. Днями там появился снимок девушки Марии, которая позиционирует себя как модель.

Представленный снимок сразу же подвергли серьезной критике, ведь девушка имеет не совсем модельные формы. Большинство пользователей, как мужчин, так и женщин, очень зло высказались по поводу внешнего вида красавицы. Количество положительных отзывов было маленькое. Одна из жительниц Волгограда подбодрила Марию и сказала, что наш народ может только гадости писать, также она сообщила, что худые модели уже выходят из моды. Сама же девушка не реагирует на высказывания пользователей.


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