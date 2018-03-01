VistaNews.ru


Эльмира Шаихова победила в "Мисс Башкортостан-2018"

Сегодня, 00:15

Элмира Шаихова завоевала титул "Мисс Башкортостан-2018". 18-летняя девушка из Дюртюли получила ценные подарки, а также тур по Европе.

Красавица обучается на эксперта информационной безопасности в БашГУ. Итоги конкурса были подведены 27 февраля в республиканской столице. Данный процесс проходит уже в седьмой раз. Сама победительница Эльмира благодарит всех людей, которые стали её поддержкой. В 2018 году в данном мероприятии принимали участие пятнадцать красавиц из различных городов Башкирии.

"Я ещё в детстве мечтала стать моделью. Теперь, находясь в крупном городе решила её осуществить. До этого конкурса я принимала участие в "Красе Уфы". Там я победила и поэтому захотела идти дальше, чтобы пробовать себя в более серьёзных мероприятиях", - признаётся победительница.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.