Эльмира Шаихова победила в "Мисс Башкортостан-2018"

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Элмира Шаихова завоевала титул "Мисс Башкортостан-2018". 18-летняя девушка из Дюртюли получила ценные подарки, а также тур по Европе.

Красавица обучается на эксперта информационной безопасности в БашГУ. Итоги конкурса были подведены 27 февраля в республиканской столице. Данный процесс проходит уже в седьмой раз. Сама победительница Эльмира благодарит всех людей, которые стали её поддержкой. В 2018 году в данном мероприятии принимали участие пятнадцать красавиц из различных городов Башкирии.

"Я ещё в детстве мечтала стать моделью. Теперь, находясь в крупном городе решила её осуществить. До этого конкурса я принимала участие в "Красе Уфы". Там я победила и поэтому захотела идти дальше, чтобы пробовать себя в более серьёзных мероприятиях", - признаётся победительница.