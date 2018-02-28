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В Ростове появилось первое в мире енотокафе

Сегодня, 09:36

В Ростове-на Дону открыли первое в мире уникальное енотокафе. На презентации открытия в заведении посетителей встретили пушистые зверьки.

Их зовут Кокос, Берта и Бэтмен. Каждый енот имеет свою особую судьбу, характер и отличительные привычки. Но всех их объединило желание общаться. Первый, кто встречает гостей, это енот по прозвищу Кокос. Как и положено старшему товарищу, он осматривает свою территорию на высоте. Процесс знакомства у него простой. Кокос нюхает людей и сразу пытается залезть к ним на руки.

По причине таких дружественных нравов владельцы заведения и решили пойти на такой шаг, открыв это кафе. Также в помещении отличается на общем фоне ещё один зверёк. Это лис по прозвищу Чак. Однажды он был выхвачен из рук живодёров. Тогда бедное животное находилось в испуге, но еноты помогли ему адаптироваться.

Меню в кафе будет сдержанным. В основном там будут напитки и сладкое. График работы будет подстроен под енотов, так как они любят поспать.


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