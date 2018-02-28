Стадо динозавров обустроилось возле «Волгоград-Арены»

Сегодня, 09:21

Стадо резиновых динозавров обустроилось возле нового стадиона в Волгограде. Древние звери пробудут там вплоть до лета 2018, когда стартует чемпионат мира по футболу в России.

На протяжении трех лет резиновые динозавры обитали в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Как сообщил директор парка Андрей Жарков, к чемпионату мира в парке планируют провести небольшую реконструкцию. Планируется, что парк станет «зеленым уголком» Волгограда с интерактивными зонами. Помимо этого, в парке планируют установить колесо обозрение высотой в пол сотни метров.

Однако, пока проводится омоложение парка, динозавры будут «в спячке». Вся электронная набивка древних обитателей планеты находится в теплом месте, а внешняя «шкура» способна с легкостью перенести капризную волгоградскую погоду.

Предполагается, что уже во время чемпионата мира, который стартует летом этого года, динозавры будут радовать посетителей парка своими умениями, ведь это не просто куклы - это разработка немецких инженеров. Они умеют рычать, крутить головой и даже дышать.

Однако до того времени динозаврам придется ожидать своего часа возле недавно построенной «Волгоград-Арены».