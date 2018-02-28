VistaNews.ru


Интимный вопрос проститутки из Украины поссорил жителей Воронежа

Сегодня, 09:17

Проститутка из Львовской области (Украина) по имени Наталка решила переехать на «заработки» в Воронеж. Дабы не ошибиться с выбором нового места жительства, жрица любви поинтересовалась у обитателей столицы Черноземья, в каком районе ей выгоднее всего поселиться, впоследствии поссорил воронежцев.

Интимный вопрос проститутки Наталки из Львовской области изначально вызвал адекватную реакцию в российского интернет-сообщества. Пользователи сети из Воронежа в шутку давали украинке советы успешного «заработка». Однако микроклимат в беседе был нарушен, когда к ней присоединилась одна из жительниц столицы Черноземья. Женщина не оценила шуток земляков, послав Наталку куда подальше. Бравые воронежские мужчины оперативно вступились за украинку, развязав настоящую войну в комментариях.

Жрица любви из Львовской области под шумок незаметно прекратила общение с потенциальными клиентами в России, а разгоревшийся из-за ее интимного вопроса скандал еще не один час выливался во взаимные оскорбления пользователей сети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.