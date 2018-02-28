Интимный вопрос проститутки из Украины поссорил жителей Воронежа

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Проститутка из Львовской области (Украина) по имени Наталка решила переехать на «заработки» в Воронеж. Дабы не ошибиться с выбором нового места жительства, жрица любви поинтересовалась у обитателей столицы Черноземья, в каком районе ей выгоднее всего поселиться, впоследствии поссорил воронежцев.

Интимный вопрос проститутки Наталки из Львовской области изначально вызвал адекватную реакцию в российского интернет-сообщества. Пользователи сети из Воронежа в шутку давали украинке советы успешного «заработка». Однако микроклимат в беседе был нарушен, когда к ней присоединилась одна из жительниц столицы Черноземья. Женщина не оценила шуток земляков, послав Наталку куда подальше. Бравые воронежские мужчины оперативно вступились за украинку, развязав настоящую войну в комментариях.

Жрица любви из Львовской области под шумок незаметно прекратила общение с потенциальными клиентами в России, а разгоревшийся из-за ее интимного вопроса скандал еще не один час выливался во взаимные оскорбления пользователей сети.