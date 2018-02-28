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В Омской области ВИЧ половым путем ежедневно заражаются 6 жителей

Сегодня, 08:52

Накануне ежегодного дня памяти людей, скончавшихся от ВИЧ (1 марта), аналитики Роспотребнадзора по Омской области привели статистические данные распространения страшной болезни в регионе. Как оказалось, ежедневно ВИЧ-инфекцию подхватывают 6 омичей, чаще всего заражение происходит посредством половой связи.

По итогам 2017 года в Омской области врачи зафиксировали 2065 новых случаев заражения ВИЧ – почти 6 людей в день. Если ранее группой риска были проститутки, наркоманы, бомжи и прочие представители низших социальных слоев, то сейчас в эпидемический процесс вовлечены благополучные группы населения. Зачастую омичи подхватывают ВИЧ-инфекцию посредством незащищенный половой связи. Из-за секса без контрацептивов происходит 58% заражения, из-за введения наркотиков нестерильными шприцами – 41%.

На фоне негативной тенденции распространения ВИЧ, аналитики Роспотребнадзора Омской области напомнили основные меры профилактики смертельного заболевания: здоровый образ жизни и безопасные половые связи.


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