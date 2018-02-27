Компания Gap пропагандирует публичное кормление грудью

Вчера, 20:08

Всемирно известная компания Gap, выпускающая одежду и аксессуары, случайно выступила агитатором за популяризацию движения в защиту публичного кормления грудью.





На своей странице в Twitter компания публикует анонсы и релизы своих рекламных кампаний. Так Gap оставила в микроблоге запись, которая была нацелена на то, чтобы познакомить потребителя с новой коллекцией нижнего белья и пижам. Подкрепить пост компания решила фотографиями американок, которые находятся дома в одежде Gap.



Для этого был создан мини-альбом, а на его обложке изображена чернокожая девушка с ребёнком на руках. На следующей фотографии эта же девушка, не стесняясь, кормит своего сына грудью. Пользователи Сети, особенно общественно активные мамы, стали благодарить бренд за его позицию. Некоторые даже делали покупки на большие суммы, чтобы тем самым сделать инвестицию в кампанию. Интересно, что Gap не вкладывала в фотографии подобный смысл, он был притянут «за уши» пользователями.



Напомним, что движение, выступающее за защиту публичного кормления грудью, родилось в соцсетях в 2014 году, когда мамы со всего мира выставляли фото и призывали перестать критиковать природный биологический процесс.