В Череповце появится первое котокафе

Вчера, 18:11

В Череповце откроют первое котокафе. Открытие запланировано на 1 марта. В этот день с 2004 года в России празднуют День кошек. Как обьясняют психологи, процесс общения с братьями нашими меньшими успокаивает и избавляет от стресса.

Помещение для котов оформили две горожанки, являющиеся предпринимательницами. Юлия и Жанна считают этот бизнес скорее социальным, чем многоприбыльным. Некоторые предприятия в городе помогли молодым бизнесвумен. Так, зоомагазин решил подарить животным корм, а череповецкая художница работала над дизайном помещения. Для пушистых питомцев по улице Рыбинской есть всё необходимое: туалеты, комнаты для отдыха, диваны и полки для кошачьих прогулок. Хозяйки признаются, что и сами очень любят кошек. "Всех этих животных они взяли из приюта, у каждой из них непростая судьба и мы не хотим, чтобы у них были неприятности. Посетителям можно общаться с кошками, а если одна из них понравится, то можно забрать домой", - рассказали владелицы котокафе. На данный момент в России работает около 50 подобных кафе.