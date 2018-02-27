В Волгограде умер известный журналист Игорь Решетов

Вчера, 17:54

Болезнь сердца победила 49-летнего Игоря Решетова. Вчера вечером, 26 февраля, умер известный журналист. Коллеги выразили соболезнования родным усопшего.

Вчера вечером умер известный волгоградский журналист Игорь Решетов. Его светлую память решили почтить коллеги, горожане, друзья и люди знакомые с умершим. По их словам, Игорь был хорошим человеком: добрым, отзывчивым и справедливым. Он был профессионалом своего дела и всегда старался соблюдать «чистоту» в описании событий и мнениях о политике.

Преградой на его пути стала болезнь сердца, которая атаковала Решетова пару лет назад. Болезнь и стала причиной его скоропостижной кончины. Коллеги прощаются с профессионалом, которому до полувекового юбилея оставалось чуть меньше шести месяцев.