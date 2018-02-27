В «МегаФоне» определили самые разговорчивые улицы Екатеринбурга

Вчера, 16:53

В компании «МегаФон» провели анализ самых разговорчивых улиц Екатеринбурга. Оказалось, что больше всего говорят по мобильному телефону в Ботаническом и Юго-Западном районах.

В компании «МегаФон» занялись изучением мобильных предпочтений своих клиентов для улучшения качества услуг в городе Екатеринбурге. Установлено, что больше всего звонков поступает с улиц Решетникова, Шварца-Родонитовой и Серафимы Дерябиной. Согласно полученной статистике, жители этих улиц ежемесячно разговаривают около 18 часов, в след за ними идут жители района ЖБИ, которые говорят по 16 часов.

Больше всего используют мобильный интернет жители улиц Технической и Минометчиков. Ежемесячно они скачивают около 8,5 тысяч файлов, в след за ними идут жители улиц Гагарина – 6,8 тысяч файлов и 8 Марта – 6,3 тысячи.

Кроме Екатеринбурга, продвинутые интернет пользователи в регионе живут в таких городах, как Первоуральск, Верхняя Пышма, которые обогнали даже жителей Нижнего Тагила, которые занимают второе место по количеству телефонных разговоров в Свердловской области.

Руководство компании «МегаФон» сообщает, что ее специалисты постоянно занимаются усовершенствованием качества предоставляемых услуг. Для этого используются новые технологии, которые способствуют улучшению качества переданной информации, связи.