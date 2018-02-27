Алена Полынь экстрасенс Кремля?

Вчера, 17:56

Интернет пестрит сообщениями о экстрасенсе Алене Полынь, слухи о Алене Полынь не затихают, кто она и причем тут Кремль, разбирались наши журналисты.

Алена Полынь называет себя потомственной ведьмой, тут же приводя доказательства - дочь, что уже в 14 лет издала свою первую книгу по магии, бабушка, которой за 90 лет, и мы понимаем, что перед нами и верно потомственная ведьма. Но причем тут Кремль. Совсем недавно интернет, включая блогеров, заговорил о связи Алены Полынь с властью. Ее речь, ее постановка задач и стратегии, а самое главное откровенное владение закрытой информацией навели людей на мысли, что перед ними протеже гос. структур. Складывая два понятия вместе колдовство, которым явно владеет ведьма и связи в Кремле, о которых то и дело говорят люди мы получаем понятие экстрасенс Кремля. Да, Алену Полынь считают экстрасенсом Кремля.

Подтверждают это и ее громкие заявления

О легализации ведьм, о необходимости учета всех колдующих, о белой бухгалтерии у ведьм и конечно конгрессы в здании правительства, если не брать в расчет, что перед нами ведьма, то кажется, что речь идет о высокопоставленном чиновнике как минимум, но перед нами именно ведьма Алена Полынь, так как ее знания в колдовстве ничуть не меньше знаний в политике и экономике. Алена Полынь скрывает где обучалась, но явно становится заметно ее владение магическим ремеслом, не на обывательском уровне, ее знание гипноза и конечно же связи. При этом Алена Полынь недвусмысленно намекает о связях не только в России, подчеркивая необходимость объединения и прекращения войн. Кстати, ведьма не скрывает своей симпатии к президенту В.В. Путину, а один из блогеров даже разместил шуточное видео где сделал коллаж связанной с темой люби, будто бы Алена Полынь признается В.В. Путину в любви.

Темная личность, непонятная многим, но обладающая Силой Алена Полынь будоражит умы многих, при этом сама Алена Полынь сообщает что в президенты баллотироваться не собирается, ибо уважает нашего президента, но при этом, считает свои задачи более глобальными и даже мировыми, чем у какого-либо президента. Можно было бы считать, что перед нами человек болеющий шизофренией или сектант, но при просмотре любого видео с Аленой Полынь становится ясно, перед нами сильная ведьма, человек с реальными связями и конечно обладающий знанием, явно закрытого порядка.

Мы разбирались, кто такая Алена Полынь и вопросов еще больше чем ответов. Она помогает людям, занимается благотворительностью и при этом легко дает такую информацию от которой захватывает дух. Думается нам еще предстоит узнать кто такая Алена Полынь. А пока она основатель единственной в мире оккультной организации Империи Сильнейших Ведьм, где ее последователи получают самые глубинные магические знания, чем Алена Полынь однозначно обладает и похоже равных ей нет.

https://www.youtube.com/watch?v=fc5OPFcxxmE